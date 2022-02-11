ذهبت إلى بيتها واستقبلتي حسام..مقرب من شيرين يرد على نفيها عودتها الى زوجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار منظم الحفلات يوسف دندش صديق الفنانة شيرين عبد الوهاب والمقرب منها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحه بـ عودة شيرين لزوجها حسام حبيب، مشيرا إلى أنه اتصل بها ووجد حسام حبيب هو من يجيب على هاتفها، ولكن شيرين أكدت أنها لم تعود لحسام حبيب.

وعلق يوسف دندش على نفي شيرين عبد الوهاب عودتها لحسام حبيب خلال مكالمة هاتفية مع برنامج ET بالعربي، قائلا: قمت بالاتصال بـ شيرين وأجاب علي حسام حبيب، بالرغم من أنه ليس مدير أعمال شيرين، ولكنه زوجها ومسؤول عن مساعدتها في عملها، وليس أكثر، وبالتالي العلاقة بينهما عادت من جديد.

وواصل: دعتني شيرين لـ زيارتها في منزلها مع حسام حبيب، وبالفعل ذهبت واستقبلني حسام برقي واحترام كعادته؛ لأن بيننا صداقة ومودة وأحترمه هو وشيرين وأقدرهما، وسعيد بعودة شيرين إلى عملها وتسجيل الأغاني من جديد.

وأكد يوسف دندش أن الثنائي يفكر في التعاون بأعمال فنية تجمعهما سويا قريبا، وأنه اجتمع بشيرين عبد الوهاب بشأن التنظيم لحفلاتها القادمة.

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