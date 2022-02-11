منتج هاتف المطربة فرد عليه "طليقها".. مفاجأة جديدة حول عودة شيرين لحسام حبيب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثار حسين كامل حبيب، والد الفنان المصري حسام حبيب حيرة وتساؤلات الكثيرين بتصريحاته الغامضة حول حقيقة عودة نجله للمطربة شيرين عبد الوهاب مجدداً بعد مرور فترة وجيزة من الانفصال، وجاء ذلك من خلال كتابته لأكثر من منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك".

وسخر والد المطرب حسام حبيب، من كم الأنباء المتداولة والشائعات التي ترددت على ألسنة رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة ابنه لزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب مجددًا بعد الانفصال حيث قال: "بجد رجعوا؟ محدش قالي".

وفي سياق متصل، كشف والد حسام حبيب مفاجأة جديدة بشأن عودة وصلح نجله مع شيرين عبد الوهاب بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي، موضحاً أنهما تصالحا، ولكن ليسوا كأزواج بل على المستوى المهني والفني فقط، حيث قال: "حسام وشيرين اتصالحوا خلاص.. وبقوا بيشتغلوا مع بعض، بس لسه مرجعوش لبعض كأزواج".

وتابع: "شيرين جت عزت حسام حبيب في جدته الله يرحمها، وكمان حضرت الجنازة والدفنة، هما خلاص اتصالحوا، وإن شاء الله يرجعوا قريب لبعض"، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلامية.

وشهدت الساعات الأخيرة الماضية موجة جدل واسعة ما بين تأكيد ونفي أنباء عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد انفصال دام 75 يوماً، وذلك بعدما صرح المنتج ومنظم الحفلات اللبناني يوسف دندش أنه حينما اتصل بشيرين عبر الهاتف وجد حسام حبيب هو من يرد على المكالمة.

وقال "دندش": "معرفش تفاصيل الرجوع، بس فوجئت أن حسام حبيب هو اللي رد عليا من تليفون شيرين عبد الوهاب لما اتصلت بيها، وساعتها فرحتلهم وباركت لهم".

من جانبها، نفت شيرين عبد الوهاب كافة الأخبار المتداولة بشأن عودتها لحسام حبيب مؤكدة أن تلك الأنباء مجرد شائعات عارية تماماً من الصحة بغرض إثارة البلبلة والفتن من حولها، وجاء ذلك خلال بيان رسمي أصدرته عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر".

وجاء البيان كالآتي: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية".

وأضاف: "تهيب (شيرين) بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".

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