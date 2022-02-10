الفنان رابح صقر يتعرض لهجوم قاسٍ.. ويبتعد عن «تويتر» والسبب مصور

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

قرر الفنان السعودي رابح صقر الابتعاد لفترة من الزمن عن «تويتر»، بعد أن تعرض لهجوم قاسٍ من متابعيه الذين اتهموه بـ«الإساءة» لمصور سعودي هاوٍ يُدعى عبدالرحمن بن فهد، صمم إعلان ألبوم لم يعجبه.

وحسب صحيفة المرصد، استنكر صقر عمل المصمم بن فهد، وطالبه بالبحث عن هواية أخرى بالكتابة له عبر تغريدة حذفها لاحقا «أنا ما أبغى أضيع مجهودك بس، تسمي هذا تصميم، اتعب على نفسك أكثر يا ولدي، وابتعد عن هذه الأشياء».

من جهته عبر المصمم عبدالرحمن عن حزنه من رأي الفنان بعمله، مبينا أن تعليقه كان قاسيا، ولافتا في تغريدة «اللي يزعل إن يجيك الإجحاف من فنان تحبه»، ونشر أيضًا منشورًا يؤكد حظر رابح صقر له.

وبسبب الجدل، خرج الفنان رابح صقر وإدارة حسابه في حساب «رابح صقر ميديا» لتوضيح اللبس في حقيقة الرأي بالمصمم عبدالرحمن.

وقال رابح في تغريدات إنه أقام مسابقة لمتابعيه الذين يمتلكون موهبة تصميم الألبومات، ورصد جائزة «ماك بوك» للفائز.

وأضاف رابح أن أكثر من 50 مصمما تقدموا للمسابقة وأرسلوا تصاميمهم ومن بينهم عبدالرحمن، مؤكدا أنه «لم يتم اختيار أيّ منهم، وفي النهاية تمت الاستعانة بمصور من روتانا».

وتابع: «أتعب على نفسك اكثر ياولدي وأبعد عن هذه الأشياء وأنا مابغى أضيع مجهودك، التصميم جاني من اكثر من واحد، وأنا لا يمكن أهين أو اقلل من قيمة شخص أنا بالأساس عامل لهم جائزه وجب التوضيح. وأنا فعلا في فترة نقاهة ولا أبغي استعطف احد وكل واحد سبني وتنمر علي أنا مسامحه من كل قلبي.»

واختتم صقر: «وعموما راح أبعد هالفتره عن التويتر، والله يسامح كل من غلط علي وزعلني وزعل عائلتي وأنا اقدر أقاضيهم،بس الله يسامحهم».

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