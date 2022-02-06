أصالة: "الفاضي بيعمل قاضي" .. فهل قصدت أنغام؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت النجمة أصالة نصري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع الاجتماعي تويتر وجهت من خلالها تعليقًا غامضًا اعتقد البعض أنها تقصد به الفنانة أنغام بعد تعليق الأخيرة على أزمة خلافهما.

وقالت أصالة في تغريدتها: “ما عندي وقت رد على أقليّه ترى في الإنتقاد طريقه للتعبير .. وبالتّالي بشوف المُنتقد فاضي مو ملاقي شي يشغله وعلى قول ستّي الله يرحمها ( الفاضي بيعمل قاضي) الله يشغلنا بالعمل وبإسعاد حالنا والنّاس ليكون لحياتنا معنى .. نهاركم سعيد”.

ماعندي وقت رد على أقليّه ترى في الإنتقاد طريقه للتعبير .. وبالتّالي بشوف المُنتقد فاضي مو ملاقي شي يشغله وعلى قول ستّي الله يرحمها ( الفاضي بيعمل قاضي) الله يشغلنا بالعمل وبإسعاد حالنا والنّاس ليكون لحياتنا معنى .. نهاركم سعيد — Assala (@AssalaOfficial) February 5, 2022

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