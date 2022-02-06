فيفي عبده تثير الجدل: "أنا أول وحدة لبست البنطلون في مصر"

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على برنامج "سبوت لاين" عن سر شياكتها وأناقتها، وأنها أول من ارتدت البناطيل الاسترتش، ما أثار جدل متابعينها.

و قالت فيفي عبده: "أنا طول عمري صارفة ومكلفة، وأكثر حاجة بحبها في الدنيا هي اللبس وأكثر حاجة بصرف فلوسي عليها هو اللبس، وكنت أول وحدة لبست البناطيل الاسترتش، كانت وقتها الموضة جديدة و لبسته بفيلم (الستات) مع محمود ياسين، ومن وقتها وانتشرت".

و أضافت" اللي يعمل لي  Like Like هعمله Like Like Like، واللي مش هيعملي مش هعمله، و مش معقول لما حدا يبعتلي أو يقولي صباح الخير يا فيفي وأنا مردهاش، عالأقل لما أي شخص يحكي معايا فأنا لازم أرد عليهم".

و يشار إلى أن آخر أعمال فيفي عبده كان مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019.

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