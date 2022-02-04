كيف سخر محمد هنيدي من حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علق الفنان محمد هنيدي، بطريقة ساخرة، على حكم مباراة منتخبي مصر والكاميرون، بكاري جاساما، عقب انتهاء الشوط الأول بين المنتخبين، أمس على ملعب "أولمبيه" في مدينة ياوندي ضمن منافسات الدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ونشر هنيدي، صورة الحكم وهو مرتدي زي عسكري، عبر حسابه على"تويتر": "الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلا في حرب.. وما بيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسه عايش".

الحكم تقريبا مفكر نفسه فعلا في حرب .. ومابيحسبش الفاول لأي لاعب تبعنا لما بيلاقيه لسة عايش pic.twitter.com/PuTDOzV4rG — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 3, 2022

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