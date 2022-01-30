محمد رمضان ينفي طلاقه بصورة .. ويرد على أخت مايكل جاكسون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الفنان المصري محمد رمضان، صورتين جديدتين تجمعه بعائلته عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وظهر رمضان بالصورة الاولى مع زوجته نسرين ابو النجا وبرفقة طفليه منها علي وكنز، واللافت بالأمر أن إبنته الكبرى حنين لم تكن متواجدة معهم وهي من زوجته السابقة.

وظهر رمضان بالصورة الاخرى برفقة نسرين أبو النجا ليحسم الشائعات التي طالت انفصالهما وقد ظهرت علامات الفرح على وجهيهما وعلق رمضان على المنشور ذاته قائلا: "حياتي".

وكانت شقيقة الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون ، لاتويا جاكسون قد نشرت مقطع فيديو للفنان المصري محمد رمضان وهو يقع أرضاً على المسرح، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي

وعلقت لاتويا على الفيديو بخفة دم وباللغة الإنكليزية، وكتبت: "المضي في هذا الأسبوع يشبه ذلك".

وعلق محمد رمضان على منشور لاتويا جاكسون قائلاً: "كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور"..

وقام محمد رمضان بإعادة نشره عبر صفحته الشخصية، معلقاً: "يا ريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون إنّ الدرس من هذا الفيديو أن كل الناس ممكن أن تقع لكن ليس كل الناس بتعرف تقوم تاني".

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