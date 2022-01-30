ماذا قدمت أحلام لعبدالمجيد عبدالله خلال حفله في السعودية ؟ .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدمت الفنانة أحلام هدية رمزية للفنان عبد المجيد عبدالله، خلال حفله الأول على "مسرح محمد عبده أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم أول من أمس الجمعة.

حيث فوجىء عبد المجيد عبدالله بها تقترب من المسرح وتقدم له "شالها" في لفتة طيبة نالت إعجاب حضور الحفل الذين صفقوا لها.

وتألق الفنان عبد المجيد عبدالله في الليلة الأولى من حفلتيه اللتين يقدمهما في ليلتين متتاليتين، حيث قدم باقة من أفضل أغانيه، ومن بينها: روحي تحبك، ويا ابن الاوادم، وعايش سعيد، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

الملكة أحلام تعطي وشاحها لعبدالمجيد عبدالله 🥺❤️ pic.twitter.com/LC9BC02Sqf — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 28, 2022

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