(فيديو).. لقاء "بالأحضان" بعد جفاء بين بطلي "طاش ما طاش" القصبي والسدحان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء بـ“الأحضان“ بين الفنانين السعوديين البارزين #ناصر القصبي و#عبدالله السدحان، خلال حضورهما حفل جوائز صناع الترفيه ”joy awards“ الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهر المقطع لقاء لافتا بين الفنانين، اللذين دبت بينهما خلافات طوال السنوات الماضية، ووصلت إلى أروقة المحاكم بعد إنهاء الشراكة بينهما في شركة "الهدف" للإنتاج الفنّي، التي أنتجت 18 موسماً من مسلسلهما الشهير "#طاش ما طاش".



وتعانق كل من الفنانين السعوديين، حيث فوجئ السدحان بوجود القصبي بالرياض وسأله: ”أنت بالرياض“، وتبادلا حديثا قصيرا.

ولاحقا، ظهر نجما المسلسل الكوميدي الشهير ”طاش ما طاش“، وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض في قاعة الحفل، ممّا نال إعجاب المتابعين، الذين أبدوا سعادتهم بعودة المياه إلى مجاريها بين القصبي والسدحان، بعد فترة طويلة من الخلاف والجفاء والانفصال الفني.

وقد سعى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ سعى حثيثا لجمعهما مجددا في عمل مشترك حسب إرم نيوز.

وفي مؤتمر هيئة الترفيه العام 2019، أعلن تركي آل الشيخ عن رغبته في عودة القصبي والسدحان للعمل معا مجددا في العام الجاري، لافتا أن ذلك سيكون من خلال هيئة الترفيه وقناة MBC.

وطلب آل الشيخ آنذاك من الفنانين السعوديين الصعود إلى خشبة المسرح، حيث صعدا معا، إلا أن الفتور بدا واضحا على علاقتهما، رغم جلوسهما كذلك إلى جانب بعضهما البعض في المسرح.

وبعد نهاية المؤتمر، كتب عبد الله السدحان في تغريدة، معلقا: ”كان لي الشرف بأن أكون أحد المدعوين إلى مؤتمر الترفيه، وأن التقي معالي المستشار، وليس عليَّ إلا أن أقف له احتراما. أنت تأمر وعليَّ التنفيذ، وفيما يخص المسرح، أنا جاهز والعمل جاهز، وننتظر توجيهاتكم“.

يذكر أن عبدالله السدحان وناصر القصبي كانا اختلفا فنيا بعد شراكة دامت لمدة 20 عاما في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي قدما منه مواسم كثيرة، وحقق جماهيرية واسعة.

وسبق أن كشف القصبي أسباب الخلاف مع السدحان، في لقاء سابق مع الإعلامي علي العلياني على ”روتانا خليجية“.

وقال في حينها إن الخلاف بدأ مع الأجزاء الثلاثة الأخيرة من سلسلة ”طاش ما طاش“، ما دفعه في النهاية للتوجه إلى السدحان وإبلاغه برغبته بفض الشراكة بينهما.

وانتهت القضية التي استمرّت 7 سنوات في العام 2019، حين قيّمت المحكمة محتويات الشركة من معدّات ووحدات مونتاج وسيّارات بمبلغ 120 ألف ريال من أجل تصفيتها، وعرضت على الطرفين أن يدفع أحدهما قيمة الشركة للطرف الآخر ويأخذ الشركة لتنتهي القضيّة وديّاً. وقام القصبي بدفع المبلغ من أجل إنهاء الخلاف.

وسيطلّ القصبي هذا العام على المشاهدين في الجزء الثالث من مسلسل "#العاصوف"، الذي أنجز تصويره بعد فترة توقّف لمدّة عامين بسبب فيروس كورونا.

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