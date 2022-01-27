يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لم يكد يمضي عام واحد على إصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا وشفائها منه، حتى أُصيبت به للمرة الثانية.

وكشف المنتج جمال العدل في تصريحات صحافية عن إصابة يسرا بفيروس كورونا، وأنها تخضع حالياً للعزل المنزلي الى أن تتماثل للشفاء، مؤكداً أن مسلسل "أحلام سعيدة" الذي تقوم ببطولته يسرا، لم يتوقف تصويره.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تُصاب فيها يسرا بفيروس، حيث أصيبت به في ديسمبر من عام 2020، وتعافت منه بعد فترة طويلة من المعاناة.

يُشار إلى أن يسرا تحدثت أخيراً عن برنامجها الجديد "كلام في الحب"، الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة الحالية... وذلك من خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام الناس" قالت فيه إن البرنامج استغرق التحضير له ثلاثة أشهر، مضيفةً: "كل الشغل بتاع البرنامج تطلب مجهود غير عادي، وأشكر كل فريق العمل على هذا المجهود، وأنا سعيدة بالتعاون معهم".

وتشارك يسرا في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، بمسلسل "أحلام سعيدة"، وهو من إنتاج "العدل غروب"، تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته الى جانب يسرا، النجوم: غادة عادل ومي كساب ونور محمود.

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