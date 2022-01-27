مطرب مصري يغني وهو يعالج أسنانه على كرسي طبيب الأسنان .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر المطرب الشعبي المصري حكيم عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو طريفاً من داخل إحدى عيادات الأسنان أثناء فحص الطبيب لأسنانه ومعالجتها.

وداعب حكيم جمهوره أثناء مواصلة الطبيب عمله، فظهر وهو يغنّي ويصفق أثناء جلسة العلاج، وأشاد بعدها بمهارة طبيبه، وعلّق قائلا: "أنا مش شايف قدامي غير صفين لولي"، مستعيناً بالحوار الغنائي بين "موسيقار الأجيال" محمد عبد الوهاب والفنانة راقية إبراهيم من فيلم "رصاصة في القلب"

كما انتهى حكيم من البروفات الخاصة بأحدث حفلة سيحييها اليوم الخميس في استاد الهوكي، وسيقدّم خلالها 12 أغنية متنوعة ما بين قديمة وحديثة قدّمها خلال مشواره الفني الممتد لـ 30 عاما، كما سيقدّم في الحفل عدداً من الاستعراضات الجديدة التي سيحضرها الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار، وقد تم تجهيز المسرح بأحدث التقنيات العالمية.

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