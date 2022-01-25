ناصر القصبي يهاجم «نتفليكس»: «أصحاب ولا أعز» لطيف لكن المنصة مفسدة وتهدد فطرتنا

شن الفنان السعودي، ناصر القصبي، هجوما كبيرا على منصة «نتفليكس»، على خلفية الضجة التي أحدثها فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة الفنانة المصرية منى زكي، والفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي «غرباء بالكامل»، الذي انجز بأكثر من لغة.

وقال القصبي من خلال تغريدتين على حسابه الرسمي في «تويتر»: «فيلم أصحاب ولا أعز في أصله إيطالي نسخ بأكثر من لغة وفي نسخته العربية أحدث جدلاً».

واعتبر أن الفيلم «لطيف» في حواراته وإخراجه، غير أنه يطرح المثلية الجنسية في محور لافت، مشيرا إلى أن صناعه كانوا يعرفون أن هذا «سيكون مثيرا ومسوقا أيضا».

وأضاف القصبي: «نتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية والتنازلات تبدأ بخطوة».

وحذّر من أن تنعكس ما سماها «المواقف المايعة»، على الأفلام العربية والخليجية خلال العقود المقبلة لتطفح «بهذا الخلل الأخلاقي المشين»، وتتصالح معه الأجيال العربية المقبلة «كحق إنساني مشروع».

وختم ناصر القصبي تغريداته، بالقول: «لذا وجب التحصين، فطرتنا البشرية مهددة».

ولايزال فيلم «أصحاب ولا أعز»، يثير حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة «نتفليكس» الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رأى العديد من المشاهدين أنها غير لائقة ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.

وكانت الفنانة منى زكي هي صاحبة النصيب الأكبر من هذا الهجوم، بسبب بعض المشاهد في الفيلم.

ووصلت أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» إلى مجلس النواب المصري.



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