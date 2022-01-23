محمد عبده يدخل موسوعة "غينيس" بـ "ليلة المعازيم"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أحيا الفنان السعودي محمد عبده والملقب بـ "فنان العرب" حفلا غنائيا تحت اسم "ليلة المعازيم" ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية التي حملت شعار تخيل اكثر.

وتمكن الفنان السعودي من تحقيق رقم قياسي، حيث بدأ الحفل باستخدام تقنية الهولوجرام التي ظهر فيها عبده بأكثر من صورة ليستكمل اغنيته بنفسه على المسرح.

واستطاع الفنان السعودي بهذه الفقرة ان يحقق رقمًا قياسيًا ويدخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية كأول حدث يتمكن من تقديم 5 شخصيات بهذه التقنية الجديدة في عرض واحد فقط.

وحرص رئيس الهيئة العامة للترفيه على مفاجأة فنان العرب محمد عبده، خلال حفله أمس، حيث يصعد على المسرح إلى جوار فنان العرب وعانقه عناقًا شديدًا، وقدم له عددًا من البورتريهات بمشهد مميز أشاد به الجمهور.

ومن جانبه عبر فنان العرب عن سعادته البالغة بهذه الجائزة وبهذه الليلة المميزة وقال: " فاجأتني حقيقي، والله العظيم فاجأتني، وأنا بكلمك أحاسبك بره في الخارج".

وبدوره قدم محمد عبده لوحة كهدية لتركي ال شيخ. يُشار إلى ان تركي ال شيخ كان قد أجرى عملية جراحية في مدينة نيويورك الأمريكية

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