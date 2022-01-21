بعد إصابتها بكورونا الفنانة المصرية مديحة حمدي: "ادعولي اتحسن"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصيبت الفنانة المصرية الكبيرة مديحة حمدي بفيروس كورونا.

وكشفت حمدي إنها أصيبت بالفيروس في الأيام الماضية، وأنها تخضع حاليًا للعزل المنزلي وتتلقى البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وقالت في تصريحات لها: "ادعولي اتحسن، وأعراض الكورونا تخف من عندي، واليوم هو اليوم 14 في العزل المنزلي، ومبقدرش أقوم من على السرير، وسأجري مسحة يوم السبت المقبل".

ويعد مسلسل "حبيب الله"، هو آخر أعمال مديحة حمدي، وكان من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد هلال، بطولة جميل راتب، عزت أبوعوف، أحمد راتب.

ووفقا لويكيبيديا، فمديحة حمدي من مواليد 23 يوليو 1941، حاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية.

لمعت في الإذاعة في الستينات، ثم في المسرح وظهرت أول مرة في مسرحية "السكرتير الفني" أمام فؤاد المهندس.

وانتقلت إلى الشاشة الصغيرة واستمر عملها فيها، حيث قدمت مجموعة مسلسلات منها: "الدوغري 90" و"عيلة الدوغري".

من أهم أفلامها: "عائلات محترمة" و"روعة الحب" و"معسكر البنات" و"مدرس خصوصي".

متزوجة من ضابط شرطة ولها منه ولدان.

ارتدت الحجاب في التسعينيات، لكنها لم تبتعد عن التمثيل. لها شهرة في السعودية لدورها المهم في مسلسل أصابع الزمن الذي لاقى شهرة كبيرة في فترة الثمانينيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news