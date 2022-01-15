حمو بيكا في طريقه للعُمرة ينشر صورته حين كان عامل باطون ! .. صورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



وصل مؤديا المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لإحياء حفل غنائي، ضمن فعاليات "اتوڤيل الرياض".

ونشر حمو بيكا صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بحسن شاكوش، من الطائرة.

يأتي ذلك بعد مضي نحو شهر على أداء بيكا وشاكوش، شعائر العمرة، حيث نشر صورة عبر "فيسبوك" وعلق عليها بالقول: "يا رب الكرم والرزق من عندك".

وأرفق حمو بيكا الصورة المجمعة بين الماضي حيث كان يعمل في مجال البناء، والحاضر، منشورا قال فيه: "ما بين الصورة دي ودي 14 سنة، بحمد ربنا على اللي وصلتله، طول عمري شقيان موصلتش لأي حاجة بالساهل، اشتغلت جزار، نجار مسلح، سواق توك توك، دول أشهر الحاجات اللي كل الناس تعرفها، أما باقي الشغل أي حاجة تتخيلها اشتغلتها وأنا عندي 12 سنة.. المضمون اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، الحمد لله نعمة ربنا كبيرة".

وسبق أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا، أعلنت من خلاله إيقاف عدد من مطربي المهرجانات الشعبية، لحين تقنين أوضاعهم وأوراقهم، وكان أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، حمو طيخة، الزعيم، مجدي شطة، عنبة، مسلم، وغيرهم.

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