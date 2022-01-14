تطورات جديدة في قضية قتل الممثل أليك بالدوين لمديرة تصوير فيلم "راست"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت آخر التطورات حول قضية الممثل الأميركي أليك بالدوين، بشأن حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة المصورة هالينا هاتشينز، عن قيام هانا جوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم "Rust" (راست)، برفع دعوى قضائية ضد مورد الذخيرة.

وأفاد تقرير في صحيفة الغارديان، أن هانا جوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير فيلم"Rust"، رفعت دعوى قضائية ضد مورد الأسلحة والذخيرة، حيث ورد في الدعوى المرفوعة ضد سيث كيني وشركته "PDQ Arm & Prop" أن الصناديق التي تم توريدها على أنها طلقات وذخيرة وهمية خاملة، تضمنت في الواقع رصاصًا حيًا، موضحةً أنها وطاقم الفيلم بأكمله اعتمدوا على تقرير المدعى عليه بأنه قدم ذخيرة وهمية فقط، وفقًا لما ورد في حيثيات الدعوى المرفوعة في محكمة نيو مكسيكو.

وبحسب ما ورد في الدعوى القضائية، كان سيث كيني قد عمل مع ثيل ريد، والد هانا جوتيريز ريد، وهو صانع أسلحة شهير في هوليوود، في فيلم مختلف في تكساس، قبل حوالي شهر من بدء تصوير فيلم "Rust"، وورد في الدعوى أن كيني طلب من والد هانا جوتيريز ريد المساعدة في تدريب الممثلين على إطلاق رصاصات حية في ميدان رماية، وزعمت أيضًا أنه أخذ رصاصات حية من هذا التدريب، والتي ربما تسرب بعضها في مجموعة الذخيرة التي تم توريدها لفيلم "Rust".

الجدير بالذكر أن الممثل الأميركي أليك بالدوين نفى مؤخرًا الاتهامات التي أُثيرت حوله بعرقلة سير التحقيقات في حادث إطلاق النار، وقال في مقطع فيديو، على حسابه بإنستغرام، إنه يتعاون مع السلطات في تحقيقها في حادث إطلاق النار، مؤكدًا على أن أي إشارة إلى أنه لا يمتثل لأمر التفتيش الصادر لهاتفه هو اتهام خاطئ بشكل قاطع، موضحًا أن أي تلميح أو اتهام بأنه كان يتعمد المراوغة مع المحققين هو افتراءات كاذبة.

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