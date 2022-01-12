السابع عالمياً على "يويتوب".. بلقيس تثير إعجاب المغاربة وتتصدر الترند بكليب"صابرة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نالت أغنية "صابرة" للفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، صدى إيجابيا بعد أن طرحتها قبل أيام على قناتها الخاصة على "يوتيوب"، حيث تصدرت "الترند" المغربي.

ونجحت الفنانة في كسب قلوب المغاربة من خلال أغنيتها الجديدة، التي طرحتها باللهجة المغربية تحت إشراف طاقم مغربي.

وكان أكثر ما أثار دهشة وإعجاب المتابعين، هو خروج الفيديو كليب عن المألوف، إذ تم تصويره في بلدة صغيرة بديكور بسيط وثياب محلية، بعيدا عن الاستعراض وما يرافق ذلك من ألبسة ومجوهرات وديكورات فخمة وإمكانيات كبيرة.

وعبر مخرج "الفيديو كليب" للأغنية، عبد الرفيع العبديوي، عن "اعتزازه بانتزاع عمله مع الفنانة بلقيس لصدارة الأغاني التي حصدت عددا كبيرا من المشاهدات"، مؤكدا أن "الكليب" هو السابع عالميا من حيث نسبة المشاهدة.

وعن فكرة الفيديو، قال العبديوي: "سيناريو الفيديو كليب مستوحى من قصة حقيقية، حكاها لي بعض الأشخاص الذين التقيت بهم خلال زيارتي إلى إحدى قرى شمال المغرب، وقد أثرت فيّ كثيرا ووجدت أنها تتناسب مع كلمات الأغنية الجديدة لبلقيس".

وكليب "صابرة" من كلمات يونس آدم، وألحان مروان أصيل. وشارك بلقيس تمثيل أحداث الفيديو كليب، كل من أمين الناجي، وفاطمة الزهراء بلدي، وصباح بنشويخ، وبوبكر فهمي.

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