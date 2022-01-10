سميرة سعيد تحتفل مع جمهورها بعيد ميلادها اليوم.. فكم بلغ عمرها ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اطلت الفنانة المغربية سميرة سعيد على متابعينها عبر حسابها الرسمي على الانستغرام بمجموعة صور جديدة لها.

وارفقت الصور بتعليق قائلة : "في كل يوم أستيقظ فيه بصحة جيدة أقول الحمد لله"، وأرفقت عبارتها بقلبين أحمرين.

وأشارت سميرة، عند أسفل العبارة، وباللغة الإنجليزية، إلى أن اليوم الاثنين يصبح عمرها 64 عاماً.

متابعو الفنانة سميرة سعيد أعجبوا كثيراً بإطلالتها هذه، وعايدوها بمناسبة عيد ميلادها، وتمنوا لها أجمل الأمنيات، وعبروا عن محبتهم الكبيرة لها، وإعجابهم بفنها الجميل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news