أحمد عز: ليست لدي حسابات على السوشال ميديا" و"الجريمة" أتعبتني !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعيش الفنان المصري أحمد عز حالة من الانتعاش السينمائي، وأيضاً التليفزيوني، ورغم ذلك فهو غير مهتم بمواقع التواصل الاجتماعي ولا يتفاعل معها، بعكس كافة الممثلين، الذين يتخذون السوشال ميديا وسيلة للإعلان عن أعمالهم الفنية.

وكشف عز عن سبب عدم اهتمامه بالسوشال ميديا، حيث قال "كل الاحترام لرواد السوشال ميديا ولكن أنا ليس لدي أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع عز: "لأني من الشخصيات التي تحب أن تعمل دون أن تتحدث كثيراً عن أعمالها، ولدي يقين كبير بالله وهو أن العمل الجيد سوف يظهر للناس دون مجهود، لذلك أنا مشغول بالعمل والنجاح فقط".

ويعرض للفنان المصري، في الوقت الحالي، فيلم "الجريمة" في دور السينما المصرية، الذي قال انه كان مرهقا جدا ومتعبا له، لأنه يعتمد على تفاصيل صغيرة جدا، تحتاج إلى التدقيق حتى تظهر بالشكل المناسب والمطلوب للجمهور. وتدور أحداث الفيلم في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني عز من الهلوسة، ليدخل أحد المستشفيات، ولكنه يهرب منها، فهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

وكشف أحمد عز عن سبب حماسه لخوض هذه التجربة السينمائية، حيث قال لـ"سكاي نيوز عربية" "دوري في فيلم الجريمة مختلف وجديد ولم أقدمه من قبل، وهو ما جذبني واستفزني لأقدمه، بالإضافة إلى وجود شركة إنتاج محترمة وراء العمل، وسعيد جداً بتعاوني للمرة الثانية مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر".

وأكد الفنان أحمد عز، إنه سوف يخوض السباق الرمضاني القادم 2022، بمسلسل "الاختيار 3"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام المقبلة، معبراً عن سعادته الشديدة بالمشاركة في هذا العمل قائلاً: "متحمس أكثر من الجمهور لمسلسل الاختيار 3، وفخور جدا بمشاركتي مع نجوم كبار في هذا العمل مثل الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد السقا.

وختم عز حديثه بأن ما حمسه لخوض تجربة "الاختيار 3"، هو إنه دائماً يحب أن يشارك في الأعمال الوطنية ويعتبرها رسالة ومن واجب الفنانين أن يهتموا بهذه الأعمال، حتى ينمو لدى الشعب الانتماء والولاء بداخلهم.

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