ما الوعد الذي قطعته شكران مرتجى على نفسها بعد وفاة والدها.. ولماذا قررت البقاء بدون زواج ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت النجمة السورية شكران مرتجى أخيرا أنها ألغت تمامًا فكرة الزواج والأمومة في المرحلة المقبلة من حياتها، لافتة أنها اعتادت على أن تظل بمفردها وأن تكمل حياتها كما هي بدون زواج، خاصة وأن حياتها مليئة بالحب لكل من حولها.

وشددت مرتجى التي حلت ضيفة على برنامج "المختار" الذي يبث عبر إذاعة المدينة إف إم، ويقدمه الإعلامي باسل محرز، على أنها ناضجة وكبيرة كفاية لتقبل هذا القرار، الذي لم يتسبب في مضايقتها إطلاقًا، كما أوضحت أنها احتفلت بعامها الـ50 منذ فترة، وأنها لا تخشى الكشف عن عمرها الحقيقي.

وكشفت مرتجى عن العهد الذي قطعته على نفسها بعد وفاة والدها، وهو أن تذهب لأي عزاء تستطيع حضوره، مشيرة أن الشخص في هذا الوقت يكون في أشد الاحتياج للمواساة والطبطبة بحسب قولها.

ومن جهة ثانية كشفت النجمة السورية عن النجوم القادرين على إضحاكها في التلفزيون والسينما وهم النجمة سامية الجزائري ومحمد هنيدي والراحل سمير غانم.

وفي سياق آخر، تنافس شكران مرتجى في موسم دراما رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" الذي يعتبر أول المسلسلات الدرامية التي انتهى تصويرها تمامًا لتصبح جاهزة للعرض في موسم رمضان المقبل.

مسلسل "الكندوش" من تأليف الممثل حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين، وبطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي وسامية الجزائري وصباح الجزائري وشكران مرتجي وكندا حنا وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وأيمن حداقي وحلا رجب وغيرهم، ولاقى الجزء الأول من العمل، متابعة وتفاعل عدد من الجمهور العربي، الذي أشاد بالعمل وأداء أبطاله.

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