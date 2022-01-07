ماذا تفعل هيفاء وهبي في باريس ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باشرت النجمة هيفاء وهبي تصوير أول مشاهد فيلمها السينمائي الجديد في فرنسا، وتحديداً في بلدة Bouffémont المعروفة بقصورها الفاخرة في شمال العاصمة باريس.

فبعد التحضيرات الّتي انطلقت قبل نهاية ٢٠٢١ في باريس، شوّقت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها للعمل الجديد الّذي تطلّ فيه بقالبٍ كوميدي للمرّة الأولى في السينما.

ونشرت خلال تواجدها بموقع التصوير كواليس اليوم الأوّل من الفيلم المُنتظر، وذلك في مجموعة ستوريز على تطبيق انستغرام.

كما نشرت هيفاء وهبي عبر انستغرام صوراً جديدة لها من شوارع باريس، حظيت بتفاعلٍ كبير من قبل متابعيها.

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