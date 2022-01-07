آثار الحكيم تؤكد اعتزالها الفن : التفرغ لعبادة الله وشكره على نعمه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت الفنانة المصرية آثار الحكيم "63 عامًا"، الخبر المتداول والذي أثار موجة واسعة من الجدل عن اعتزالها الفن.

وقالت آثار الحكيم لـ "القاهرة 24"، أن إعتزالها صحيح، وأنها تفرغت لعبادة الله، وذلك منذ 11 عامًا، لأن هذا كان الوقت المناسب لتشبعها من الفن.

وترى أيضًا أنه واجب عليها أن تتفرغ لعبادة الله وشكره على ما رزقها به من نعم، مشيرة إلى أنها بدأت قراءة القرآن، وكذلك بدأت قراءة كتاب تفسير القرآن للأطفال.

وعلى الرغم من اعتزالها الفن منذ عام 2010، إلا ان آثار الحكيم لم تعلن ذلك علانية للجمهور، إلا أخيرا إذ إنها رأت أنها تشبعت فنيًا من خلال الأعمال والأدوار التي قدمتها في مشوارها الفني والذي استمر نحو 35 عامًا قدمت خلالهم العديد من الأعمال البارزة على مستوى الدراما والسينما.

آخر عمل فني لآثار الحكيم كان في عام 2009 حيث قدمت مسلسل "الوتر المشدود"،

آثار الحكيم تخرجت في كلية الآداب قسم إنجليزي بجامعة عين شمس، وبدأت مشوارها الفني منتصف السبعينات، لكنها نالت شهرة كبيرة منذ حقبة الثمانينات، وحققت نجاحًا كبيرًا في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الشهيرة.

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