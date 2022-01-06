توفيق عكاشة يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته حياة الدرديري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الإعلامي المصري توفيق عكاشة أن الحالة الصحية لزوجته الإعلامية حياة الدرديري لاتزال حرجة وغير مستقرة، مشيرا إلى أنه نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد لاحتياجها إلى تشخيص دقيق لحالتها الصحية بعد الأزمة الطارئة التي ألمت بها أمس.

وقال عكاشة أنه استدعى سيارة إسعاف لنقل زوجته للمرة الثانية إلى مستشفى الشيخ زايد واستدعاء طبيب مخ وأعصاب لفحص حالتها الصحية، بعدما تم نقلها أمس للمستشفى إثر تعرضها لحالة إغماء وبعض التشجنات العصبية. ولفت عكاشة إلى أن زوجته الإعلامية حياة الدرديري لاتزال حالتها الصحية وغير مستقرة وتحتاج لتشخيص دقيق ومزيد من الفحوصات الطبية والأشعات بعد تعرضها لنوبات إغماء متكررة.

وكان الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة توجه بزوجته الإعلامية حياة الدرديري إلى المستشفى بعد إصابتها بإغماءة مفاجئة خلال الساعات الماضية، لافتا إلى أنها مازالت في حالة إعياء شديد.

وأوضح عكاشة أن زوجته حياة الدرديري أصيبت بصدمة عصبية بعدما شعرت بالقلق والضغط العصبي الذي عانت منه بعد إلقاء القبض عليه أمس الأول وإخلاء سبيله ما أدى إلى إغماءها وإصابتها بتشجنات، وتم إعطاؤها بعض المحاليل والأدوية داخل المستشفى.

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