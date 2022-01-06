وفاة الفنانة مها أبو عوف.. ونجوم الفن ينعونها: خبر مفجع وصادم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نعى عدد كبير من نجوم الفن مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا اليوم الموافق 6 يناير عن عمر يناهز 65 عاما، معبرين عن حزنهم الشديد على فقدانها، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعية، ممتلئة بمشاعر الحزن والأسى.

وكتب المخرج الكبير عمرو عرفة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: الحنونة أم شريف فى جنة الخلد بإذن الله، ادعوا لها الفاتحة، فيما أعرب الفنان بيومي فؤاد عن حزنه الشديد لفقدان الفنانة مها أبو عوف، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا الفنانة الجميلة مها أنجوبو عوف.

كما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة الفنانة مها أبو عوف معلقة عليها قائلة: البقاء لله، الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لأسرتها ومحبيها.

ونعت السيناريست إنجى على الفنانة مها أبو عوف من خلال نشر صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، معلقة عليها قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنانة مها أبو عوف فى ذمة الله، وتابعت: ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها.

وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي تويتر: البقاء لله في وفاة الفنان احمد الحجار والفنانة مها أبو عوف، نسألكم الفاتحة والدعاء خالص التعازي لأسرتهم الكريمة.

ونعت الفنانة بدرية طلبة الراحلة مها أبو عوف عبر حسابها الشخصي انستجرام معبرة عن حزنها لفقدانها قائلة: يا وجع القلب، لا حول ولا قوه الا بالله.

وقال الفنان محمود البزاوي ألف رحمة ونور على الأستاذة مها أبو عوف، وقالت مادلين طبر: حبيبتي يا مها أم قلب طيب وأدب وخفة دم، وأضافت: كورونا حرمتني من قعدتنا ببيتك بالزمالك ربنا يكتب لك الجنة.

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وتتوالى مفاجآت الحزينة الصادمة ولكننا راضون بقضاء الله وقدره وكلنا لها يا مها وربنا يجعل معاناتك فى ميزان حسناتك أرجوكم الفاتحة والدعاء لـ مها أبو عوف.

ونعت إسعاد يونس، صديقتها مها أبو عوف وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: وداعا صديقتي وحبيبتي وعشرة السنين الجميلة، خبر صادم ومفجع، اللهم هون علينا ما تبقى من العمر، فقد أصبحت الأيام ثقيلة في ظل رحيل الأحباب.

كما حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي الفنانة الراحلة مها أبو عوف، والتي رحلت عن عالمنا فجر اليوم عن عمر ناهز الـ65 عاما.

وقالت نقابة الممثلين في بيان إعلامي: تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم.

وكتبت بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير، البقاء لله ربنا يرحمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news