تصدر التريند.. طفل أغنية "الغزالة رايقة" في فيلم "من أجل زيكو" ليس المغني الحقيقي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تصدرت أغنية "الغزالة رايقة" التريند بعد طرحها على اليوتيوب منذ أسبوع تقريبًا، وذلك خلال الإعلان عن فيلم "من أجل زيكو" الذي سيتم عرضه في دور السينما غداً الأربعاء، ويقوم ببطولته منة شلبي وكريم محمود عبد العزيز والطفل يوسف صلاح.

ومنذ طرح الإعلان لفت الطفل يوسف الأنظار له، ومع عرض الأغنية الدعائية للفيلم "الغزالة رايقة" عبر الجمهور عن إعجابه بيوسف وتلقائيته التي ظهرت واضحة في أدائه.

ورغم أن الطفل يوسف هو المؤدي للأغنية ولم يكن صوته بل صوت طفل آخر هو محمد أسامه، إلا أن تلقائية يوسف وآدائه لعبوا دور الحظ في شهرته وتصدره التريند، إليكم أهم المعلومات المتداولة عنه.

-طفل برئ الملامج والأداء عمر سبع سنوات، أحب الفن بسبب أخته جنا التي سبقته في مجال الإعلانات والتمثيل.

– شارك في مسلسل "طلقتك نفسي" في عمر الـ 5 سنوات كما شارك في إعلان لمستشفى 57357 مع وائل جسار.

– قدم في اختبار مع أكثر من 200 طفل للمشاركة في فيلم "من أجل زيكو" إلى أن تم اختياره.

– وفي تصريحات للطفل عن دوره في الفيلم قال : "كنت سعيد جدا بدوري في الفيلم ومشاركة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي البطولة، ومكنتش خايف".

– وقال يوسف في حوار له مع موقع "في الفن" المتخصص بالأخبار الفنية أن منة شلبي في أول يوم تصوير اصحبته إلى المخرج بيتر ميمي وسألت من اختار هذا الطفل العبقري.

– وعن معاملة منة شلبي ليوسف قال: "طول الوقت بتتعامل معايا أنها والدتي وأنا كمان، وكانت بتحبني جدًا وكنا فعلا كلنا زي العيلة".

– وعبر يوسف عن سعادته بتعليقات الجمهور وذكر أن عائلته تتعامل معه كنجم، وينادوه باسم شخصيته في الفيلم "زيكو".

وقال يوسف في تصريحات له على هامش الدعايا للفيلم أن شقيقته جنا هي السبب في حبه للتمثيل ودائما تدعمنه، فهي سبقته وشاركت في إعلانات دعائية كما شاركت في أعمال منها فيلم سعودي ومسسل "آخر دور" مع دينا الشربيني.

ويشارك الطفل يوسف في مسلسل "الجسر" مع المخرج بيتر ميمي ومسلسل "شلة الأنس" ولديه مسلسل آخر في رمضان.

ويذكر أن فيلم "من أجل زيكو" من بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمد محمود وعمرو عبد الجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي، على أن يظهر فيه مجموعة من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

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