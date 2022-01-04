العثور على مديرة أعمال عائلة كارداشيان مقتولة داخل صندوق سيارتها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عثرت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة ​أنجيلا كوكاوسكي​ مقتولة داخل صندوق سيارتها.

وكانت أنجيلا البالغة من العمر 55 عاماً، قد اختفت عن الأنظار في الشهر الأخير من العام المنصرم 2021، وعلى أثر ذلك بدأت التحقيقات حول مكان تواجدها، انطلاقاً من منزلها وصولاً إلى كافة المحطات التي سلكتها.

وبعد العثور عليها، اتهمت الشرطة صديقها ​جيسون باركر البالغ من العمر 49 عاماً بارتكاب الجريمة، وعليه تم اعتقاله على الفور، على أن تتم محاكمته في 12 يناير الجاري وذلك أمام محكمة في ولاية لوس أنجلوس.

وقد أظهرت التحقيقات أن الضحية قد تعرضت للتعذيب الشديد، وعانت كثيراً من الألم بسبب تعرضها للضرب على رأسها قبل مقتلها خنقاً على يد صديقها باركر الذي عمد إلى ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

كما تبين في التحقيقات أن الجريمة وقعت في منزل الراحلة أنجيلا، ولكن القاتل قام بنقل جثتها إلى صندوق سيارتها، ومن ثم قيادة السيارة بعيداً عن منزلها حتى قام بركنها في وادي سيمي شمال لوس أنجلس.

وبعد انتشار خبر وفاة أنجيلا كوكاوسكي قامت عائلة كارداشيان وعبر بيان نشر في مجلة "ديلي ميل" بالتعبير عن حزنها مؤكدة أن أنجيلا كانت الأفضل، وساعدتهم على تحقيق أشياء مستحيلة.

كما كتبت النجمة نيكي ميناج في حسابها في "إنستغرام": "أنجيلا كوكاوسكي كانت طيبة جداً، قلبي مع أطفالها، لروحك السلام".

يذكر أن أنجيلا كوكاوسكي كانت تعمل في شركة مختصة بإدارة أعمال العديد من النجوم ورجال الأعمال الناجحين ومن بينهم نيكي ميناج، وكاني ويست، وأوفست، وعائلة كيم كارداشيان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news