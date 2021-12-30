تصريحات صادمة من حلمي بكر حول طلاق شيرين وحسام حبيب «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثار الموسيقار المصري الشهير حلمي بكر حالة من الجدل، بعد تصريحات أدلى بها حول أزمة انفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن الفنان حسام حبيب، ومانتج عن ذلك من تداعيات وأحداث شغلت وسائل الاعلام.

وقال بكر في ندوة صحافية، إن «شيرين عبد الوهاب لم تتطلق من حسام حبيب ولكن كل ما فعلته كان جزءا من الدعاية لأغانيها الجديدة أو كما يقال جزءا من التريند».

وأضاف بكر«شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال».

واعتبر حلمي بكر أن ظهورها بعد حلاقة شعرها رغبة منها في إثارة الجدل وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن «واقعة الانفصال التي تحدثت عنها شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب غير حقيقة معتبراً أن الأمر جزءاً من الدعاية لألبومها الجديد».

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت انفصالها الفعلي عن المطرب حسام حبيب، في أوائل الشهر الجاري، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وقالت إن أسباب الانفصال تخصها وحدها وإنه: «لا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

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