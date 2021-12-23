داعية شهير ينصح أدهم نابلسي بتسجيل القرآن: سيعوضك الله به

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الداعية الفلسطيني محمود الحسنات رسالة للمطرب المعتزل أدهم نابلسي هنأه فيها على قرار اعتزاله، ونصحه بتسجيل القرآن بصوته.

ونشر محمود الحسنات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب فيديو قال فيه: "السلام عليكم ورحمة الله، هذه رسالة سريعة إلى أدهم نابلسي، الذي أعلن بالأمس اعتزاله الفن. يا أدهم هنيئا لك، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. أنت تركت من أجل الله، والله سبحانه وتعالى لن يتركك، بل سيعوضك الأيام القادمة أكثر ما كان قبل الاعتزال".

وأضاف: "سمعت صوتك في القرآن ما شاء الله عنك. وصيتي لك أن تبدأ بتسجيل ختمة للقرآن، لتكون شاهدة لك يوم القيامة. هنيئا لك هذه النعمة من الله، الله يحبك لهذا ألهمك أن تعود إليه جل في علاه. نحبك في الله يا أدهم".

يذكر أن أدهم نابلسي قام بتلاوة جزء من سورة البقرة خلال مداخلة إذاعية، وذلك عقب إعلانه اعتزاله الغناء.

وأعلن أدهم نابلسي حذف 10 أغنيات من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير YouTube، قائلا: "همسح كل الأغاني قريبا واللي جاي أحسن وسأحاول تصحيح ما فعلته وسأنقل رسالة إيجابية وشيء مفيد خلال الفترة المقبلة".

وكان المطرب الأردني أدهم نابلسي فاجأ جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين لمبررات قراره.

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