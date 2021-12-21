مايا دياب تقسو على أدهم نابلسي: الفن مش حرام.. وجودك فيه هو الحرام «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارت اليوم

بعد ساعات من إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي، خبر اعتزاله الغناء، بسبب حرمانية الفن، وحلمه في إكمال حياته برضى الله سبحانه وتعالى بحد وصفه، نشرت الفنانة مايا دياب، تغريدة عبر موقع تويتر، قائلة: «الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه، رافعةً هاشتاج الفن مش حرام».

رد مايا تفاعل معه عدد كبير من متابعينها، الرافضين لفكرة حرمانية الفن، في حين هاجمها البعض الآخر، لقبولهم فكرة اعتزال أدهم نابلسي.

اعتزال أدهم نابلسي للغناء، جاء فى الفيديو الذي بثه، وقال فيه نصا: «حبيت أعمل الفيديو أحكي خبرا سعيدا بالنسبة ليا ولكم، حابب أقول إن كل شخص فينا لديه أحلام، وأهداف يسعى تحقيقها، ولكن حينما تصل لها هل تسأل نفسك حين تحققها ماذا ستفعل بعد ذلك؟».

أضاف: «الهدف الرئيسي فى الحياة هو رضاء الله مثلما قال في كتابه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش مشكلة يكون عندك أهداف وتحاول تشتغل ولكن يكون الهدف متناسق مع هدفك في الحياة في عبادة رب العالمين وإنك تحاول تعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف الذي سعيت له ما يرضى رب العالمين، والحمد لله اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم».

يذكر أن آخر أغنيات أدهم نابلسي التي طرحها كانت أغنية «خايف» وصدرت في شهر مارس الماضي وحققت ما يفوق 60 مليون مشاهدة، ومنذ ذلك الوقت اختفى أدهم عن الإعلام أو التغريد عبر صفحاته الرسمية عن الفن.

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