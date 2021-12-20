أدهم النابلسي يعلن اعتزاله الفن ويوضح السبب.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزاله الغناء، وقدم السبب في فيديو نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي..

وقال النابلسي: "هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين".

وأضاف: "ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة".

الفنان الأردني أدهم النابلسي ينشر، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعلن من خلاله عن اعتزاله الفن، موضحا السبب الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Oh5B0O6xVg — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 20, 2021

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