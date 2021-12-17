هند صبري تثير الجدل بعد تهئنة منتخب تونس بفوزه على مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت الفنانة التونسية هند صبري، إلى موجة من الهجوم والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لفريق المنتخب التونسي بعد فوزه على نظيره المنتخب المصري في مباراة قبل النهائي بكأس العرب المقام في قطر، حيث هاجمها عدد كبير من الجمهور بعد نشرها صور المنتخب التونسي قائلة: «أحلى عبارة سمعتها من مشجّع البارحة تونس ناقصها فرحة ومحتاجة تفرح، مبروك الفرحة اللي جابوها الولاد».

ووجد عدد كبير من المتابعين أن الخطوة فيها قدر كبيرة من الاستفزاز، وخاصة أنها المرة الأولى التي تعلق على شأن رياضي، ومع الفريق المصري تحديدا، وقال احد المتابعين : «يبدو أن إثارة الجدل والترند هو الهدف الأول أمام معظم المشاهير.. تونس لعبت أكثر من ماتش كروي وفازت، لكن هند صبري ما لقيتش غير ماتش مصر وتونس عشان تبارك لـ تونس على حساب مصر».

وعلق متابع آخر وكتب :«هو الحقيقة إللى جابها عمرو السولية مش الولاد» وكتب أخر قائلا: «كده هنزعل منك انتي ومعلول».

وعلق آخر قائلا : «مش الولاد إللى جابوها sorry عمرو السولية إلاى جابها ومبروك عليكوا الفرحة» وقال آخر في تعليق : «مبروك عليكم الجون اللي دخلناه في نفسنا».

وتضامن عدد كبير من المتابعين مع هند صبري قائلين : «مبروك لتونس نحن اخوات ويكفيني اننا عرب انا مصري وبحب تونس تحياتي لكم جميعًا»، وعلق آخر : «جماعة هو بجد الناس اللى متضايقة انه هند بتبارك لبلدها انتو بتفكروا إزاي آه مصر بلدها الثانية وعايشة فيها وتحبها بس محدش بينسي أهله».

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