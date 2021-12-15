تطور جديد في واقعة سب راغدة شلهوب وطارق الشناوي لحلا شيحة ومعز مسعود

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر في مصر جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلا عن المذيعة راغدة شلهوب، وذلك على الحكم الصادر بتغريمها من محكمة الجنح في واقعة اتهامها بسب وقذف حلا شيحه ومعز مسعود.

وقال المستشار هيثم عباس، إنه تقدم باستئناف على الحكم ضد موكلته راغدة شلهوب، وأن الأمر الآن في يد محكمة جنح مستأنف حيث يعد الحكم الصادر عليها بتغريمها 15 ألف جنيه والناقد الفني طارق الشناوي، كأن لم يكن لحين الفصل في الاستئناف.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح ثالث أكتوبر، الناقد الفني طارق الشناوي، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام بغرامة مالية 15 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما بالقضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد صرّح أن الباحث والمنتج معز مسعود، زوج الفنانة المعتزلة حلا شيحة، يستخدمها لتحقيق أهدافه.

ونشر معز مسعود عبر حسابة الرسمي خلال تطبيق "تويتر" صورة من فيديو للحلقة وكتب: "‏طارق الشناوي تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها".

وأضاف: "فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعًا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

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