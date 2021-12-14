وفاة يوتيوبر شهيرة بطريقة غامضة.. تعرضت للتنمر وماتت فجأة

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

قالت صحف أجنبية إنه تم العثور على اليوتيوبر الشهيرة كريستينا كيكا، ميتة في العاصمة الصربية بلغراد عن عمر يناهز 21 عاماً، بعد تعرضها للتنمر.

ووفق "ديلي ميل" لم يذكر المحققون أي علامات على وجود جريمة، فيما تواصل أجهزة الأمن الصربية التحقيق في الواقعة.

وتم الكشف عن الوفاة المفاجئة من قبل نتاشا، والدة كريستينا، والتي أصدرت بياناً قالت فيه: "سيكون هذا وقتاً عصيباً علينا جميعاً، وكل ما يمكننا فعله هو الحفاظ على ذكراها حية، نحن نحبك كيكا ونفتقدك أكثر مما يمكن أن تشرحه الكلمات".

وجاءت الوفاة المفاجئة بعد أن قالت كريستينا التي لديها أكثر من مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو حديث، إنها شعرت أنه لا شيء فعلته على الإطلاق كان جيداً بما يكفي للآخرين، كما تطرقت إلى التنمر المستمر الذي تعرضت له، وقالت إنه من المهم أن تكون سعيداً وأن تفعل ما تريده.

وكشفت الفتاة قبل موتها إنها تلقت العديد من الرسائل المليئة بالكراهية التي اتهمتها بإجراء جراحة تجميل.

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