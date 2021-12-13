فنانة مصرية لابنها على الهواء: إنت حرامي وهسجنك ربنا ينتقم منك.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حلت الفنانة شريفة ماهر ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" بعد أن اتهمت نجلها بضربها وسرقة املاكها.

قالت ماهر " شريف زقنى مرتين ودراعى اتكسر من 4 سنين، ولادى أخدوا كل اللي حيلتى" وأكدت أنه يحب المال أكثر من أي شيء آخر.

ورد شريف شوقي نجل الفنانة شريفة ماهر "عارف إن الجنة تحت أقدام الأمهات، مش ممكن أشتمها وإيدي تتقطع قبل ما أمدها".

وأكد أنه قام بشراء الشقق منذ عام 2007 ويمتلك صحة توقيع على العقود، فيما ردت والدته عليه قائلة "العقود مزورة وهسجنك" وهو الأمر الذي نفاه الابن قائلًا "بتقول بايعة لبنتها منذ عام 2011، وإزاي هغير عقد البيع اللي هي بايعاه".

وأضاف "إديتها فوق المليون جنيه وفوق الـ100 ألف جنيه سمسرة في الفيلا التي باعتها"، لترد عليه شريفة ماهر قائلة "أنت ضلالي، أنت بتصلي أنت، ربنا هينتقم منك يا بعيد يا حرامي".

يذكر أن شريفة ماهر اعتزلت الفن منذ 45 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news