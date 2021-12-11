شيرين عبدالوهاب في تسجيل صوتى صادم : حاولت الانتحار أكثر من مرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن محاولتها للانتحار أكثر من مرة، وذلك بسبب ما تعرضت له من ضغط نفسي خلال الفترة السابقة بعد أزمتها مع زوجها الفنان حسام حبيب وانفصالهما.

وقالت شيرين عبدالوهاب عن محاولتها الانتحار أنها في كل مرة كانت تنجو من هذا الأمر، مشيرة إلى أن الله دائمًا يشفيها وتمر من هذه الأزمة، وكأنه لا يريد لها الموت في تلك الفترة.

وتحدثت شيرين عبدالوهاب عن أزمتها في تسجيل صوتي خلال الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حيث قالت: عملت كل حاجة تخليني أموت، والله العظيم ربنا لسه مش عايزني دلوقتي، أنا مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة أفضل عايشة للناس اللي بتحبني ولبناتي، وكفاية ذل لحد كده.

وأضافت شيرين خلال المداخلة الهاتفية، أنها قضت 4 سنوات من العذاب، وفى سخرية من الحديث، قالت: "اضحكوا عليا وخلونى أصدق أن السنين اللي فاتت كانوا حلوين، يمكن أصدق".

وأكملت: "ربنا هو نصير الغلابة، وأى حد بيتعرض لظلم ربنا بيكون نصيره.. وأنا بنى أدمة حلوة وزى العسل، والحمد لله أسنانى اتعدلت وبقيت حلوة".

وفاجأت شيرين عبدالوهاب جمهورها بظهورها، بشكل جديد حليقة الرأس، وذلك خلال حفلها الأخير، الذي أقيم أمس الجمعة، وأثارت حالة كبيرة من الجدل، فور ظهورها بهذا الشكل.

ووجهت شيرين لجمهورها عدة رسائل، خلال الحفل، حيث قالت: هتقبلوني بالشكل ده؟، أنا كده فوقت، خلاص بقيت سينجل، أنا بتحدى أصالة.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع اللوك الجديد الذي ظهرت به شيرين عبدالوهاب ودعموها بشدة في أزمتها التي مرت بها مؤخرًا.

وكانت المطربة، قد نفت الشائعات المتداولة بشأن اعتداء طليقها المطرب حسام حبيب عليها، وقيامه بقص شعرها بالشكل الذي ظهرت به في حفلها الغنائي.

وقالت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني، أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليه يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».

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