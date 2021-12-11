شيرين تعلق على ظهورها حليقة الرأس: "ظلمتوا شخص بريئ وظلمتوني"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

علقت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، للمرة الأولى، على ظهورها حليقة الرأس بأوّل إطلالة لها بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت في حفلها بأبو ظبي وفاجأت جمهورها بالتغيير الذي أجرته على شكلها.

وقالت شيرين في حسابها الرسمي على "تويتر": "ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟".

ولامت شيرين الأشخاص الذين افترضوا الأسباب السيئة لظهورها حليقة الرأس، وأشاروا أن تأثير طليقها حسام حبيب السلبي عليها هو ما دفعها لإحداث هذا التغيير على شكلها، وأوضحت: " ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..".

وطالبت شيرين جمهورها بألا ينجروا وراء مشاعر حبهم لها ويكونوا ظالمين، بإشارة منها إلى التعليقات السلبية التي طالت زوجها السابق حسام حبيب، فقالت: "انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين".

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

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