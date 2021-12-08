هكذا بدت ملامح نورا وبوسي بعد عمر الـ67.. صورة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة تجمع والدتها الفنانة بوسي مع شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، في أحدث ظهور للنجمتين سوياً.

وقالت مي نور الشريف في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع أنستغرام: "نعد النعم.. الحمد لله على الصحة والستر والعائلة والضهر. كل عام وإنتي منورة حياتنا وفوق راسي أنا وسارة ومستحملاني أنا شخصيا. كل عام وإنتي زي ما تحبي يا مامي".

وتبلغ الفنانة نورا من العمر 67 عاماً وهي من مواليد عام 1954، فيما تبلغ الفنانة بوسي من العمر 68 عاماً، وهي من مواليد عام 1953.

ويشار إلى أن الفنانة نورا اعتزلت التمثيل عام 1996، بعد ارتدائها الحجاب.

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