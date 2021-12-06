ظهور مفاجئ لرشوان توفيق ولبنى عبد العزيز في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اختتمت الليلة الماضية فعاليات الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، وشهد حفل الختام عدة مفاجآت أبرزها ظهور الفنان القدير رشوان توفيق في حفل توزيع الجوائز، وكذلك الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز والتي تأثرت على خشبة المسرح بعد ترحيب الحضور بها.

ومن أبرز مفاجآت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ظهور الفنانة لبنى عبد العزيز بشكل مفاجئ وغير معلن في حفل توزيع الجوائز، ولاقى ظهورها ترحيب كبير من حضور المهرجان وكذلك من جمهور مواقع التواصل، وقدمت لبنى عبد العزيز جائزة أفضل ممثلة، وتأثرت بسبب الترحيب الكبير بها على المسرح وعبرت عن تأثرها وحبها للحضور، وخطفت الأنظار بأناقتها أيضاً في الحفل.

وظهر أيضاً الفنان رشوان توفيق بشكل مفاجئ في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وصعد على المسرح لتقديم جائزة أفضل ممثل، والتي حصل عليها الفنان محمد ممدوح، وعبر عن سعادته لتواجده وتقديم الجائزة لفنان يحبه، وقبل محمد ممدوح رأس رشوان توفيق على المسرح، وسط تصفيق حاد من الحضور، وأعجب الجمهور بحضور رشوان توفيق، والذي اعتبره البعض بمثابة تكريم له بعد أزمته الأخيرة مع ابنته وكسبه تعاطف كبير من الجمهور.

وكان الفنان حميد الشاعري من مفاجآت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما افتتح فعاليات حفل الختام بأغنية جديدة خاصة بالمهرجان، ولاقت فقرته تفاعل كبير من الحضور، وكذلك من جمهور مواقع التواصل الذين أعجبوا بظهوره المفاجئ في حفل ختام مهرجان القاهرة.

وشهدت السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي حضور الفنان عبد الرحمن ابو زهرة للمرة الأولى في هذه الدورة، ولاقى وجوده في حفل الختام تفاعل كبير من الجمهور واعتبر تواجده من أبرز مفاجآت الختام، خاصة إنه قليل الظهور في المهرجانات والفعاليات الفنية في الفترة الأخيرة، وطمأن الجمهور على حالته الصحية من خلال تواجده في الحفل وتفاعله مع الكاميرات على السجادة الحمراء.

ومن اللقطات البارزة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ظهور الفنانة نهلة سلامة على السجادة الحمراء في ختام المهرجان، وذلك بعد فترة طويلة من غيابها عن الأضواء وحضور الفعاليات الفنية وحضور فعاليات مهرجان القاهرة، وخطفت نهلة سلامة الأنظار أيضاً بإطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة.

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