عمر كمال في ورطة جديدة بعد «تمور وحليب»: بلدنا أشرف من الشرف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحول تفسير فنان المهرجانات عمر كمال، لسبب تغيريه كلمات في اغنية «بنت الجيران» من «خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب»، في حفل اقامة ضمن موسم الرياض إلى ازمة، وتمت احالته إلى نقابة الموسيقيين في مصر للتحقيق معه. بحسب عدد من الصحف المحلية.

وقال كمال عن سبب قيامه بذلك: «لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها»، وسارعت نقابة المهن الموسيقية إلى رفض ما اسمته «تجاوزات» كمال، مضيفة في بيان صادر عنها أن «مصر وطن مقدس ومصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تهان».

وتابعت أنه في آخر حفلات المطرب عمر كمال في السعودية حينما سئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة، قال (أنا واقف على أرض طاهرة)، علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء.

وأردفت أنه «تم إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق».

علق عمر كمال على القرار في تصريح لقناة «صدى البلد» قائلا: «الفنان عبد الحليم حافظ كان عامل أغنية قولوله الحقيقة لما راح السعودية قال روحوله المدينة للنبي قولناله بتغني الدلع في مصر وبتروح هناك تغني أغاني دينية والدلع يليق بينا وهناك تغني الكلام المحترم علشان مصر وحشة لا خالص، متتحسبش أنا ولا هنت مصر ولا أقدر أهين مصر».

وأضاف: «أنا النهاردة فوجئت زي كل الناس من كل الصحف والمواقع كاتبين إن أنا تمت إحالتي للتحقيق من نقابة الموسيقيين ولاقيت أسباب كتير جدا منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، طيب أنا أهنت مصر في إيه؟.. بسأل نفسي قالوا عمر كمال عندما سئل إن أنا قولت وأنا بهرج مع الجمهور السعودي قولت تمور وحليب إن دي تليق على الأرض المقدسة فخدوها إسقاط».

وتابع أن الحديث «إن أنا بقول إن السعودية أرض مقدسة وإن مصر أرض مش مقدسة ده طبعا كلام غلط، أنا مقولتش كدة ومتسألتش أصلا في الموضوع ده ومقولتش حاجة زي كدة ومش مسؤول عن أي صفحة تكتب كوميك أو أي تعليق تنزله بهزار، رقم واحد أنا قولت إني بهزر مع الناس وبهرج مع الجمهور السعودي، وجيت بهرج على الكلمتين اللي إحنا غيرناهم من زمان وقولت يا جماعة هشرب تمور وحليب وإن السعودية أصلا معروفة بالتمر وبالبن العربي وبالحليب، وفي العمرة بيستقبلونا بيها وأي حد راح عمل عمرة معروف الكلام».

وأردف قوله: «أنا مأسأتش لمصر ولا قولت حاجة تسيء لمصر أبدا، ودايما كنت بقول بعد كل أغنية صقفة لمصر أم الدنيا أنا مقولتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة وبلدنا أشرف من الشرف واللي معاه ريبورت أو فيديو وأنا بقول الكلام ده يطلعه ليا أنا مقولتش الكلام».

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