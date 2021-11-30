مهرجان «شيماء ارجعي» يتصدر.. ويوسف سوستة يوجه رسالة إلى هاني شاكر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحولت اغنية لمؤدي مهرجانات شاب إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، والشغل الشاغل لرواد السوشال ميديا، وتم تداولها على نطاق واسع، ولاقت رواجًا كبيرا، على الرغم من رداءة كلماتها ولحنها بين النشطاء، إلا أنها أصبحت ارضا خصبة لسيل من التندر والسخرية.

وحقق كليب مهرجان «شيماء ارجعي متخافيش» اكثرمن الـ600 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة فقط نت بجء عرضها على منصة «يوتيوب»، وانشغل رواد مواقع التواصل في البحث عن شيماء، مكتشفين في نهاية المهرجان انها ليست فتاة بل «بطة».

صاحب أغنية شيماء شاب يدعى يوسف سوستة «22 عامًا»، سجل الأغنية من قبل 8 أشهر إلا أنها لن تلقى نجاحًا، فقرر صديقه إعادة تصوير الأغنية على طريقة فيديو كليب فكاهي.

والغريب أنه بعد شهرة الأغنية وجه يوسف سوستة رسالة إلى نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر، بالإنضمام إلى النقابة «حتى يتمكن من الغناء وافادة الجمهور من فنه»

وأثار قرار نقابة الموسيقيين حول منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم.

وتضمنت القائمة التي أعلنتها النقابة 19 مُطرباً ومؤدياً وهم حسن شاكوش وحمو بيكا وحسن أبوالروس، وشملت أيضاً: كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، وأبوليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ«فيلو»، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، فريق ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا.

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