نادية الجندي تكشف تفاصيل حادثة سرقتها من قبل خادمتها «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانه نادية الجندي، تفاصيل حادثة تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، مشيرة إلى أنها ضبطتها أثناء سرقتها قبل شهر رمضان الماضي، فتركتها دون اتخاذ إجراء قانوني لافتة إلى أنها اكتشفت أن الخادمة صنعت نسخة من مفتاح «الفيلا».

وأضافت الجندي لبرنامج «insider بالعربي» : «بعد فترة اكتشفت غياب خاتمين ألماس من مقتنياتي التي اعتز بها منذ 30عاما، وهذا كل ما سرقته وليس كما قالت وسائل الإعلام، أنها سرقت كميات ذهب، فأنا لم امتلك كل الكميات التي ذكرتها الوسائل الإعلامية».

وكانت الفنانة نادية الجندي قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد خادمتها، واتهمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها، وعلى إثره ألقت قوات الأمن، القبض على الخادمة التي اعترفت بواقعة السرقة أمام النيابة.

وأكدت الخادمة في أقوالها، أنها خططت لسرقة مجوهرات نادية الجندي بمعاونة زوجها، وباعت كل خاتم بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهمة وزوجها للمحاكمة العاجلة بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات نادية الجندي والتخطيط للواقعة عن عمد.

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