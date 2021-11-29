هل هو ردها على أنباء طلاقها؟.. تسريب أغنية غير مكتملة للفنانة شيرين (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد أيام قيلة على انتشار خبر انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وعدم ردها بشكل مباشر عن الموضوع، فوجيء جمهورها بتسريب أغنية جديدة غير مكتملة للفنانة المصرية، واعتبر الكثير من المتابعين أن كلمات وموضوع هذه الأغنية المسربة هو رد الفنانة على هذه الشائعة التي شغلت الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين.

كشف عن تسريب هذه الأغنية، ملحنها، عمرو الشاذلي، حيث نشرها على صفحته في «فيسبوك»، وقال معلقا: «لحني..عمرو الشاذلي..أغنيه«ملكش مكان»، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب».

وأضاف: «تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين والفنان حسام، والأغنية كان متوقعا نزولها في ألبوم الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الجاية..مش عارف أفرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال..عمتا استنوا الأغنية في الألبوم القادم إن شاء الله، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».

وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، قد أكدت أنفصال شيرين عبد الوهاب، وزوجها، الفنان حسام حبيب، من دون أن تقدم اي اثباتات على الامر، ولم يصدرأي تعليق من شيرين أو حسام على الامر.

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