ياسمين عبدالعزيز: كنت أموت وأخبروني بأن مقبرتي جاهزة

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تفاصيل مرضها الأخير وأكدت أنها كانت على وشك الموت، وجاءت لها رسالة تقول: "التربة جاهزة".

وقالت ياسمين عبدالعزيز في لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي" والذي أذاعت قناة cbc البرومو الخاص به: "كنت بموت وجاءت لي رسالة (التربى بيجهز التربة)، وقلت لأخويا الكبير خللي بالك من ولادي، مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات لا تشترى بالأموال: الصحة والاحترام وحب الناس"، وفق صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت: "شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير: خللي بالك من ولادي، أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".

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