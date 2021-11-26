أصالة: ممكن أغني مهرجانات وتمنيت الزواج من فائق حسن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حلت الفنانة أصالة، ضيفة، على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما مصطفى، عبر قناة القاهرة والناس، وتحدثت عن تعرضها للخيانة، وكشفت أمورا من حياتها الشخصية.

ويمكن تلخيص أبرز تصريحات أصالة في برنامج "حبر سري" كالتالي:

تعرضت للخيانة مرتين أثناء زيجتَيْ الأولى والثانية، وكنت أتحمل ذلك وأتسم بالصبر؛ من أجل بيتي.

طلاقي الثاني حدث بسبب الشخص نفسه، وليس بسبب دخلاء.

تزوجت بعد سنتين من طلاقي من طارق العريان، والحياة انتهت بعد طلاقي الثاني.

أحب محمد رمضان في التمثيل، ولكن لا أحبه في الغناء.

في مهرجانات بتعجبني وبتناسبني، وممكن أغني مهرجانات.

سعد لمجرد شخص خلوق وملتزم، وأعرفه على المستوى الشخصي؛ لذلك دافعت عنه، لأنني شعرت بالظلم الذي وقع عليه.

تسرعت فيما فعلته مع الفنانة أنغام، وأعترف بأنني شخصية اندفاعية، ولا أخجل من الاعتذار لها على الملأ.

كنت أتمنى أن يكون زواجي من فائق حسن هو زيجتي الأولى.

شائعات الزواج طاردتني آلاف المرات، والجمهور يحبني؛ لذلك لا يقول شائعات عن صداقة أو غير ذلك، بل يقول زواج.

ارتباطي من فادي نصار شائعة، فهو صديقي فقط، وكنا نضحك على هذه الشائعة.

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