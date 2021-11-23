سارة سلامة تصدم جمهورها بصورة تثير السخرية: «بوظتي شكلك»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تصدرت الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة مؤشرات البحث بعدما أثارت الجدل عقب نشرها صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت فيها بشكل غريب جدا، وصادم خاصة أن هذا الظهور جاء بعد اختفائها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، لتنهال عليها التعليقات السلبية بشكل ساخر وصادم.

الصورة التي نشرتها سارة بإطلالة جديدة أثناء تواجدها داخل سيارتها، بدت مختلفة تمامًا عن قبل، فظهر أنفها بشكل أنحف، ووجها منحوت بشكل تجميلي وشفتاها ممتلأتان بدرجة كبيرة ومبالغ فيها لا تتناسب مع وجهها ولا طبيعتها الحقيقية، لتنهال عليها التعليقات الساخرة، وهاجمها الجمهور بأنها أفسدت جمالها بعمليات تجميل او في بعض التعليقات «عمليات تقبيح»، وقالت معظم التعليقات...«بوظتي شكلك».. «كنتي أحلى الأول».

وسارعت سارة سلامة إلى نشر صورة جديدة لها في «انستغرام»، وعلقت عليها: أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس «ربنا يشفى كل نفس مريضة».

بهذا التعليق مصحوبا بصورة مختلفة تماما، حاولت سارة نفي اتهام عمل تجميل ولم يفهم أحد حتى الآن هل الصور الجديدة قامت بالعبث فيها بطريقة فوتوشوب أم أنها حقيقية وهي نشرت صور قديمة بعد حملة الهجوم الشرس عليها.



يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة كان المسلسل الكومييدي «إسعاف يونس».

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