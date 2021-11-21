عائلة سهير البابلي تكشف وصيتها الأخيرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، الأحد، عن وصيتها التي أعلنت عنها قبل وفاتها، حيث توفيت عن عمر يناهز 86 عاما.

قال طعيمة في تصريح لـ «المصري اليوم»: «وصية الحاجة سهير البابلي، لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث، لكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية بينها وبين الله عز وجل وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولا عدم التوقف عن الوقوف بجانب الأشخاص الذين كانت تهتم بهم».

أضاف: «طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب الذين يتم الاهتمام بهم وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاه لهم».

وقال رضا طعيمة، أن الفنانة الراحلة رددت الشهادة 10 مرات.

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