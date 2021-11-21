رشا رزق تبكي على المسرح.. والجمهور يهتف باسمها في "موسم الرياض"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق بكاء وتأثر الفنانة السورية رشا رزق خلال توديعها الرياض في آخر حفل لها في موسم الرياض.

وأظهر الفيديو هتاف الجمهور باسم "رشا" خلال حفلها الأخير لتتأثر وتنهمر البكاء معبرة عن محبتها الكبيرة للجمهور.

وقالت "رشا" خلال الحفل: "إن شاء الله قريبًا موعودين بحفلات أخرى بعرف إن في ناس كتير ما قدرت تحصل على بطاقات .. إن شاء الله في مكان أكبر بيوسع الجميع وكبير مثل قلوبكم الواسعة”.

وكانت رشا رزق قد أحيت عددا من الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض قدَّمت فيه أشهر أغاني الكرتون التي كانت تعرَّض على قناة سبيستون للأطفال وأحبها جيل التسعينات والثمانيات لتعيد الحضور إلى الماضي الجميل.

وثقت الفنانة رشا رزق تفاعل جمهورها مع حفلها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الرسمي على تويتر تظهر سعادة الحضور بهذه الليلة الطفولية الساحرة، وكانت العديد من مقاطع الفيديو التي توثق تفاعلهم وحماسهم مع أغاني رزق قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من بين الأغاني التي غنتها رشا على خشبة المسرح أغنية "أنا وأخي"، و"أبطال الديجيتال"، و"نحن جبال".





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news