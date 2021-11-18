سيلينا غوميز بوزن زائد تصنع وتشرب شاي "كرك" وتثير اعجاب الهنود.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في إحدى الحلقات الجديدة من برنامج Selena + Chef حيث تقوم سيلينا غوميز بصقل مهاراتها في الطهي بمساعدة كبار الطهاة، شوهدت بوزن زائد وبدون مكياج وهي تطهو الطعام الهندي بمساعدة الشيف الهندية الشهيرة بادما لاكشمي.

لاستكشاف مهاراتها في الطهي وتجربة المأكولات الجديدة، صنعت سيلينا ماسالا تشاي (شاي كرك) لتشربه جنبًا إلى جنب مع بعض الأطباق الهندية

صمتت سيلينا غوميز عن الكلام للحظة وهي تتذوق الشاي لأول مرة في حياتها.

وحصد الفيديو الذي تم تحميله على YouTube بواسطة حساب معجب حصد أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة.

وعلّمت الطاهية الشهيرة بادما لاكشمي المغنية كيفية صنع كاري الجمبري والأرز.

كما يظهر في الفيديو رد فعلها على تذوق تلك الأطباق لأول مرة.

وأظهر الفيديو العملية الكاملة لكيفية تعلم سيلينا غوميز كيفية صنع ماسالا تشاي.

كما أوضحت بادما لاكشمي، قامت أولاً بتقطيع الزنجبيل إلى قطع ووضعها في قدر من الماء المغلي. ثم أضافت 3 ملاعق من أوراق الشاي، ثم حركت ثم أضافت 4 ملاعق ونصف صغيرة من مسحوق الهال تليها 3 ملاعق صغيرة من السكر البني. أضافوا أيضًا القليل من العسل ثم قاموا بتصفية الشاي في الكوب.

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