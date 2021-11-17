منى واصف تغني لأم كلثوم في كواليس "الهيبة".. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت خبيرة التجميل "ماري لو" مقطع فيديو من كواليس تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة"، الذي يحمل اسم "الهيبة جبل"، تظهر فيه وهي تضع المكياج للفنانة السورية منى واصف، التي تجسد دور "أم جبل" في العمل.

ووثقت ماري لحظة انسجام واصف وغنائها للمطربة أم كلثوم أغنية "هو صحيح الهوى غلاب"، وعلقت ماري لو: "إم جبل تغني أم كلثوم دخيل قلبك وصوتك على الصبح شو بحبك الله يطول بعمرك يا ست الستات يلي كلك طاقة إيجابية تصميم ماكياج الممثلة القديرة والعملاقة منى واصف بشخصية إم جبل في مسلسل الهيبة جبل الجزء الخامس بأناملي الذهبية تكرموا".

وأشاد الجمهور بصوت الفنانة السورية واختيارها للأغنية، فكتبت معلقة: "قشعريرة بجمالها وهيبتها"، ومن التعليقات الأخرى: "العظيمة"، "الراقية".

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