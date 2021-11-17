زارا البلوشي تعلن زواجها للمرة الثالثة.. والعريس "ما راح تعرفونه"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الممثلة العُمانية- الباكستانية زارا البلوشي خبر ارتباطها رسميًا في منشور مفاجئ ردَّت فيه على معجبة.

وشاركت زارا البلوشي عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" سؤالًا لأحد متابعيها الذي سألها عن نبأ خطوبتها من باكستاني، وكتب: "متابعينك يحبوا يفرحوا لك من خو خطيبك الباكستاني، لأنك قلتي إنك ارتبطتي؟".

وجاء رد زارا البلوشي، المولودة والمقيمة في السعودية، كالتالي: "الحين صار زوجي، وإذا قلت لكم مين ما راح تعرفونه".

ومن المحتمل أن تواجد زارا البلوشي في المالديف من أجل قضاء شهر عسلها، حيث شاركت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإجازتها الساحلية.

والجدير بالذكر أن هذا الزواج يعتبر الزواج الثالث للبلوشي، فقد كانت متزوجة من المخرج سمير عارف واستمر زواجهما لسنوات عدة لكنهما انفصلا في عام 2019، ثم أعلنت زواجها من "القحطاني" لكنهما انفصلا بعد شهر واحد من ارتباطهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور البلوشي، فكتبت إحداهن ساخرة: "بعد اسبوع (طلاق) سيناريو واضح للمشاهير".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news